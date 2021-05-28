На следующей неделе в Курске будут отключать свет
Отключения связаны с работами в электросетях и затронут все три округа
СЕЙМСКИЙ ОКРУГ
С 31 мая по 4 июня с 9-00 до 16-00:
Тракторная; 1-й Моковский переулок; Магистральный пр-д. 4а,б,в,г, 5а,б,в,г,6а,б,в,г, 18-32,29-31; Присеймская 1-75, 2-76А; 1-й Промышленный переулок 2-6.
Телефон для справок: 32-32-15.
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ
С 1 по 4 июня с 9-00 до 15-00:
посёлок Косиновский; Радищева 50 – 52; Ватутина 19 – 21; Бойцов 9-й Дивизии 34 – 46; Верхняя Казацкая 7 – 21.
Телефон для справок: 32-40-89.
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ ОКРУГ
С 31 мая по 4 июня с 9-00 до 16-00:
П.Коммуны 56, 56а,56б,56в
2 июня с 13-30 до 16-30:
Интернациональная 47, 49, 51; Бутко 4-44, 3-13
Телефон для справок: 26-32-10.