Центр компетенций призывает курян сообщать о шумной рекламе на зданиях
12 мая Госдума приняла законопроект, запрещающий звуковую рекламу на зданиях и сооружениях
В Центре компетенций Курской области говорят, что к ним поступает много вопросов касательно аудиорекламы, поэтому курян просят сообщать локации, где, по их мнению, достаточно навязчивая реклама.
Соответствующий пост появился в официальной группе Центра компетенций в соцсети "ВКонтакте", указать нарушителей просят в комментариях к этому посту. Надо сказать, что куряне уже откликнулись. В основном жалобы касаются одной из популярных сетей пекарен.