Центр компетенций призывает курян сообщать о шумной рекламе на зданиях

12 мая Госдума приняла законопроект, запрещающий звуковую рекламу на зданиях и сооружениях

12 мая Госдума приняла во втором, основном чтении законопроект, запрещающий звуковую рекламу на зданиях и сооружениях. Запрет касается всех типов строений и сооружений, в том числе - жилых домов. Звуковое оборудование нельзя будет монтировать на внешних стенах, крышах и других элементах зданий.В Центре компетенций Курской области говорят, что к ним поступает много вопросов касательно аудиорекламы, поэтому курян просят сообщать локации, где, по их мнению, достаточно навязчивая реклама.Соответствующий пост появился в официальной группе Центра компетенций в соцсети "ВКонтакте", указать нарушителей просят в комментариях к этому посту. Надо сказать, что куряне уже откликнулись. В основном жалобы касаются одной из популярных сетей пекарен.