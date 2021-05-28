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Центр компетенций призывает курян сообщать о шумной рекламе на зданиях

12 мая Госдума приняла законопроект, запрещающий звуковую рекламу на зданиях и сооружениях
Центр компетенций призывает курян сообщать о шумной рекламе на зданиях

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12 мая Госдума приняла во втором, основном чтении законопроект, запрещающий звуковую рекламу на зданиях и сооружениях. Запрет касается всех типов строений и сооружений, в том числе - жилых домов. Звуковое оборудование нельзя будет монтировать на внешних стенах, крышах и других элементах зданий.

В Центре компетенций Курской области говорят, что к ним поступает много вопросов касательно аудиорекламы, поэтому курян просят сообщать локации, где, по их мнению, достаточно навязчивая реклама.

Соответствующий пост появился в официальной группе Центра компетенций в соцсети "ВКонтакте", указать нарушителей просят в комментариях к этому посту. Надо сказать, что куряне уже откликнулись. В основном жалобы касаются одной из популярных сетей пекарен.
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