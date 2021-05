АУДИОСАЛОН 24.05.2021

Альбом выпуска: Duran Duran — Decade (1989)

Год релиза: 1993

Лейбл: Beloton (RGM 7120)



В этом выпуске:

• Почему малоизвестным группам вреден слишком быстрый набор популярности

• Как на самооценку вокалиста может повлиять всего одна неправильно спетая нота

• Чем для поп-группы оборачивается взросление её фанатов

...и многое другое



Сторона 1

01 Planet Earth

02 Girls on Film

03 Hungry Like the Wolf

04 Rio

05 Save a Prayer

Сторона 2

06 Is There Something I Should Know?

07 Union of the Snake

08 The Reflex

09 The Wild Boys

10 A View to a Kill

—

11 Notorious

12 Skin Trade

13 I Don't Want Your Love

14 All She Wants Is