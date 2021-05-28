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Курская Госавтоинспекция на выходных проведет сплошные проверки водителей на трезвость

Очередные рейды пройдут на этих выходных в районах области

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Курская Госавтоинспекция продолжает проводить сплошные проверки водителей на трезвость. Очередные рейды пройдут на этих выходных в районах области.

Напомним, за пьяную езду грозит штраф в 30 тысяч рублей и лишение прав на 1,5 - 2 года. За повторную поездку в нетрезвом состоянии наступает уже уголовная ответственность.

Курян призывают не оставаться равнодушными к проблеме и сообщать о неадекватных водителях по телефону 02, с мобильного - 102 или в дежурную часть.

Добавим, по итогам рейдов, прошедших на минувших выходных, инспекторы задержали 17 пьяных водителей, кроме этого 2 водителя отказались от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения, ещё 4 водителя задержаны за повторное нарушение.
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