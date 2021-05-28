На следующей неделе в Курской области пройдёт VI фестиваль анимации имени Бориса Дёжкина

В этом году он посвящён 100-летию мультипликатора Романа Качанова, который работал с Борисом Дёжкиным, и кукольной мультипликации

Со 2 по 5 июня в Курской области пройдёт VI фестиваль анимации имени Бориса Дёжкина. В этом году он посвящён 100-летию мультипликатора Романа Качанова, который работал с Борисом Дёжкиным, и кукольной мультипликации.Роман Качанов работал вместе с Борисом Дёжкиным над двумя мультфильмами – «Необыкновенный матч» и «Кто первый?». В технике кукольной мультипликации Роман Качанов создал такие шедевры, как «Варежка» и «Влюблённое облако», «Аврора» и «Потерялась внучка», «Мама» и «Письмо», истории о крокодиле Гене, Чебурашке и Шапокляк. Вместе с тем хужожник, смог добиться большого успеха и в традиционной рисованной анимации, яркое подтверждение тому - полнометражная научно-фантастическая экранизация повести Кира Булычева «Тайна Третьей планеты».На фестиваль в Курск приедут мастера, которые сегодня работают в технике кукольной анимации. лауреаты кинофестивалей Марина Курчевская и Георгий Богуславский проведут для будущих художников мастер-классы. Сложность кукольной мультипликации заключается в том, что для съемок необходимо создать всё, что будет находиться в кадре - будь то дерево, цветок, чемодан или бутылка молока. А чтобы картинка двигалась плавно, а не резко, кадров нужно сделать гораздо больше. Во многом из-за сложности создания кукольных фильмов мультипликаторы сегодня отдают предпочтение художественной или компьютерной графике.Посетит Курск и продюсер, режиссёр, сценарист анимационного кино Сергей Струсовский. Он завершит запущенный на прошлом фестивале федеральный проект «Наши герои», в рамках которого две детских студии анимации – во Льгове и посёлке Студенок Железногорского района, на протяжении почти целого года создавали мультипликационные фильмы о героях Отечества.Об истории кукольной анимации курянам поведают старший научный сотрудник Государственного центрального музея кино, куратор культурных проектов киностудии «Союзмультфильм» Павел Шведов и киновед, журналист, создатель сайта «Аниматор. ру», основатель и художественный руководитель национальной анимационной премии «Икар» Сергей Капков. Творческую встречу с курянами проведёт поэт, театральный режиссёр, артист, редактор киностудии «Союзмультфильм», сценарист мультфильмов «Собачья дверца», «Возвращение Буратино», «Роман о лисе», «Откуда берутся снежинки?», «Ай да Пушкин!» Вадим Жук.И это не все сюрпризы фестиваля. Например, необычную интерактивную программу для гостей готовит Курский театр кукол. Мультпоказы пройдут в концертно-творческом центре «Звёздный», областном драматическом театре и центре досуга «Юность».