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Курские власти заверили, что лес и СНТ в районе КЗТЗ не пострадают при реализации генплана

Пока публичные слушания по проекту генплана перенесены на месяц и их снова могут перенести
Курские власти заверили, что лес и СНТ в районе КЗТЗ не пострадают при реализации генплана

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Лес в районе КЗТЗ не пострадает. Об этом шла речь на встрече главы города Виктора Карамышева с инициативной группой жителей СНТ «Дружба», «Моква», «Коммунальщик», «Сельхозработник». В последнее время куряне были взволнованы, что по новому проекту Генплана, могут построить многоэтажки и автомобильную дорогу через лес, затронув их участки. 

Заместитель председателя комитета архитектуры и градостроительства Михаил Резниченко наглядно на карте продемонстрировал два варианта строительства автодороги. Это расширение существующей двухполосной дороги, которая идёт вдоль лагерей по просеке и упирается в Красный мост или реконструкция автомобильной артерии на улице Конорева. Подобные решения не затронут СНТ и лесной массив. 

Итогом встречи стало согласованное мнение о направлении всех вариантов разработчикам. Никакие вопросы градостроительства не будут решаться в ущерб курянам - подытожил мэр. Пока публичные слушания по проекту генплана перенесены на месяц. Если людям, будет недостаточно этого, чтобы изучить все материалы проекта, власти готовы увеличить срок рассмотрения, отметил Виктор Карамышев. 

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