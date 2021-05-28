Курские власти заверили, что лес и СНТ в районе КЗТЗ не пострадают при реализации генплана

Пока публичные слушания по проекту генплана перенесены на месяц и их снова могут перенести

Лес в районе КЗТЗ не пострадает. Об этом шла речь на встрече главы города Виктора Карамышева с инициативной группой жителей СНТ «Дружба», «Моква», «Коммунальщик», «Сельхозработник». В последнее время куряне были взволнованы, что по новому проекту Генплана, могут построить многоэтажки и автомобильную дорогу через лес, затронув их участки.Заместитель председателя комитета архитектуры и градостроительства Михаил Резниченко наглядно на карте продемонстрировал два варианта строительства автодороги. Это расширение существующей двухполосной дороги, которая идёт вдоль лагерей по просеке и упирается в Красный мост или реконструкция автомобильной артерии на улице Конорева. Подобные решения не затронут СНТ и лесной массив.Итогом встречи стало согласованное мнение о направлении всех вариантов разработчикам. Никакие вопросы градостроительства не будут решаться в ущерб курянам - подытожил мэр. Пока публичные слушания по проекту генплана перенесены на месяц. Если людям, будет недостаточно этого, чтобы изучить все материалы проекта, власти готовы увеличить срок рассмотрения, отметил Виктор Карамышев.