Курянка пыталась продать в интернете породистого котёнка и потеряла свои сбережения
Горожанка назвала "покупателям" по телефону не только номер своей карты нужный для перевода, но и другую секретную информацию
Только после этого курянка поняла, что стала жертвой мошенников и обратилась в полицию. Стражи порядка приняли от женщины заявление и объяснили, как действовали преступники: располагая секретными банковскими сведениями, они получили доступ к её личному кабинету онлайн-банкинга и легко сняли деньги.
Сейчас по факту мошенничества возбуждено уголовное дело. Подозреваемых ищут. За совершённое преступление им грозит до 5 лет лишения свободы.