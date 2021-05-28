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Курянка пыталась продать в интернете породистого котёнка и потеряла свои сбережения

Горожанка назвала "покупателям" по телефону не только номер своей карты нужный для перевода, но и другую секретную информацию
Курянка пыталась продать в интернете породистого котёнка и потеряла свои сбережения

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Курянка пыталась продать в интернете породистого котёнка и потеряла свои сбережения. Объявление о продаже она разместила на популярном сайте. Вскоре женщине позвонили покупатели, которые предложили перевести деньги за покупку животного на банковскую карту. Горожанка согласилась и по просьбе собеседника назвала по телефону не только номер своей карты нужный для перевода, но и другую секретную информацию, включая СМС-пароли, которые стали приходить на телефон от банка. В течение нескольких минут с карты пропало более 4 тысяч рублей. 

Только после этого курянка поняла, что стала жертвой мошенников и обратилась в полицию. Стражи порядка приняли от женщины заявление и объяснили, как действовали преступники: располагая секретными банковскими сведениями, они получили доступ к её личному кабинету онлайн-банкинга и легко сняли деньги. 

Сейчас по факту мошенничества возбуждено уголовное дело. Подозреваемых ищут. За совершённое преступление им грозит до 5 лет лишения свободы.


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