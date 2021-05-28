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Ливни, грозы, град и туман ожидаются в Курской области на выходных

Несмотря на дождливую погоду, будет достаточно тепло: в субботу до 28°С

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По прогнозу Курского Гидрометцентра завтра, 29 мая будет облачно с прояснениями. Ночью местами, а днем повсеместно пройдут кратковременные дожди. Местами грозы. Днем в отдельных районах ожидаются ливни и град. Ночью и утром местами туман. Порывы ветра при грозах будут достигать 15-20 м/с. 

Несмотря на дождливую погоду, будет достаточно тепло: ночью от 10-15ºС, днем воздух прогреется до 23-28°С.

В воскресенье, 30 мая синоптики также прогнозируют дожди. Станет прохладнее - не больше 21°С тепла.  
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