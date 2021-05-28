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30 мая в центре Курска перекроют движение

В воскресенье пройдёт всероссийский полумарафон «Забег.рф»
30 мая в центре Курска перекроют движение

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В воскресенье, 30 мая в Курске пройдёт всероссийский полумарафон «Забег.рф». В нём примут участие 1 300 человек. Рекордное для нашего региона количество участников – 250 человек – зарегистрировалось на полумарафонскую дистанцию. В этом году соревнования пройдут на четырех дистанциях: 1, 5, 10 и 21,1 км. Регистрацию участники проходили на сайте забег.рф. Сейчас свободные места есть только на полумарафонскую дистанцию. 

Стартовый городок развернётся на Театральной площади. Официальное открытие соревнований состоится в 8:45, а в 9 утра – уже первый старт. Забег будет проходить по улице Ленина, Красной площади с разворотом по улицам Урицкого, Горького и Марата. Пробегут участники также по переулку Блинова, улицам Блинова и Перекальского. 

Движение любого автотранспорта будет запрещено с 7:30 до 15 часов Красной площади (от ул. Урицкого до ул. Марата), улицам Ленина, Марата (от Красной площади до ул. Максима Горького), Максима Горького (от ул. Марата до ул. Урицкого), Урицкого (от ул. Максима Горького до Красной площади), площади Перекальского, ул. Блинова (от ул. Перекальского до пер. Блинова), пер. Блинова. 

Улица Перекальского (от площади Перекальского до улицы Блинова) будет перекрыта по проезжей части нечетной стороны дороги, одностороннее движение транспортных средств будет обеспечено по проезжей части четной стороны улицы Перекальского от площади Перекальского до улицы Ямской. 

Автолюбителей просят не парковать машины на улице Ленина до ее перекрытия и улице Радищева, по которой пойдет основной поток транспорта.
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