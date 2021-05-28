Куряне могут представить предложения по проекту генплана Курска до 11 июня

Свои предложения по проекту горожане могут направить в городской комитет архитектуры и градостроительства

Работа над новым генпланом Курска продолжится. Всем заинтересованным горожанам предложено представить свои предложения по проекту в городской комитет архитектуры и градостроительства до 11 июня. Сотрудники комитета, в свою очередь, обязаны обеспечить прием инициатив и своевременную передачу предложений в институт «Гипрогор», который разрабатывает документ. Соответствующее распоряжение подписал мэр.