В структуре таможни появилось две новые службы

Курская таможня перешла на штаты таможни фактического контроля. В структуре таможни появилось две новые службы: организации таможенного контроля и таможенного контроля после выпуска товаров. Подразделения экономического блока частично перешли в новые службы, частично сокращены. На основе отдела таможенного контроля после выпуска товаров создана служба, в которую входят подразделения проверки деятельности лиц, контроля за ввозом и оборотом товаров, взыскания задолженности и таможенной статистики. Служба подчиняется заместителю начальника таможни (по таможенному контролю после выпуска товаров).Организационно – штатные изменения связаны с изменением задач и функций таможни.