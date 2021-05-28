  • 128 kbit
  • 64 kbit
Реклама
+7 (4712) 51-04-44
Прямой эфир
+7 (4712) 58 33 44
Курск 103.7 FM Железногорск 105.2 FM Рыльск 106.5 FM Суджа 104.7 FM Обоянь 102.3 FM Льгов 101.8 FM Щигры 107.8 FM
Лента новостей / В регионе

Курская таможня перешла на штаты таможни фактического контроля

В структуре таможни появилось две новые службы

Читайте также

Курская таможня перешла на штаты таможни фактического контроля. В структуре таможни появилось две новые службы: организации таможенного контроля и таможенного контроля после выпуска товаров. Подразделения экономического блока частично перешли в новые службы, частично сокращены. На основе отдела таможенного контроля после выпуска товаров создана служба, в которую входят подразделения проверки деятельности лиц, контроля за ввозом и оборотом товаров, взыскания задолженности и таможенной статистики. Служба подчиняется заместителю начальника таможни (по таможенному контролю после выпуска товаров).

Организационно – штатные изменения связаны с изменением задач и функций таможни.
+0 -0

Новая музыка

Лента новостей

Ливни, грозы, град и туман ожидаются в Курской области на выходных

Белгородские зоозащитники чуть не попали под уголовное дело из-за брошенного в Курске алабая

Курские детские лагеря присоединились к программе кешбэка на путевки

В бюджет Курска поступило дополнительно 572 млн рублей

Куряне могут представить предложения по проекту генплана Курска до 11 июня

Наши партнеры

  • Курская лига массового футбола
  • СТС – официальный сайт телеканала
  • Телекомпания ТАКТ
  • Курск вода - доставка воды в Курске