В бюджет Курска поступило дополнительно 572 млн рублей

ТАКТ. Но началось оно с награждения депутатов благодарственными грамотами за вклад в ветеранское движение. Прозвучало также объявление о сложении депутатских полномочий Геннадием Баевым. Ранее стало известно, что он фактически возглавил региональную организацию одной из партий.Вопрос распределения поступивших в городскую казну средств потребовал созыва внеочередного заседания Курского горсобрания, сообщает телеканал
Геннадий Баев, экс-депутат Курского горсобрания: «Провели очень много совместной работы, совместных заседаний, на которых отмечали праздники, какие-то горестные даты. Но жизнь на месте не стоит».
Далее депутаты приступили к обсуждению, на какие нужды необходимо направить 572 млн. дополнительных средств. Часть денег – собственные доходы города за счет налоговых и неналоговых поступлений. Почти 462 млн – из областного бюджета.
Алла Чертова, председатель КГС: «Конечно, прежде всего это зарплаты служб, бюджетников, учителей, которых как вы знаете, достаточно много. Сегодня индексация 3%. На эти цели мы получаем средства из областного бюджета. Прежде всего именно на зарплаты эти средства будут направлены».
Приоритетным направлением также является сфера образования. Она получит почти 35 млн. рублей. Эти средства покроют расходы на организацию питания, проведение кадетских слетов, реализацию нацпроекта «Успех каждого ребенка», установку «тревожных кнопок». Порядка 40 миллионов направят на выкуп у застройщика и оснащение школы на проспекте Дериглазова.
Алла Чертова, председатель КГС: «Сегодня глава города говорил нам о том, что прилагаются все необходимые меры для того, чтобы школа открылась, чтобы в этом учебном году дети уже могли войти в эту школу. Для данной школы 11 миллионов мы выделяем для приобретения нового оборудования, практически всего оборудование, которое необходимо современной школе и наша школа новая школа, пример, образец новых технологий.»
Более четырех с половиной миллионов пойдут на решение экологических проблем. Будут ликвидированы незаконные свалки на Суворовском пляже и Льговском повороте. Также начнется разработка проекта благоустройства Студенческого сквера.
В бюджет Курска поступило дополнительно 572 млн рублей
Приоритетным направлением расходов также является сфера образования