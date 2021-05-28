Курские детские лагеря присоединились к программе кешбэка на путевки
Пока это три лагеря, в июне присоединятся еще шесть
Количество поездок на одного ребенка не ограничено: он может посетить любое количество смен. В семье, где несколько детей отдохнут в лагерях, вернуть 50% от стоимости можно с каждой купленной путевки. Важное условие: деньги в течение 5 дней поступают на карточку «Мир», зарегистрированную в программе лояльности платежной системы, с которой совершена покупка путевки. Все покупки можно делать с одной карточки – количество транзакций не лимитировано. Программа распространяется на путевки, действующие до 15 сентября.
Отмечается, что в этом году сохранятся ограничения в работе загородных лагерей, связанные с пандемией: наполняемость разрешена до 75%, родительских дней и посещений не предусмотрено. Всем работникам оздоровительных организаций рекомендовано сделать прививки от коронавируса, персонал перед каждой сменой будет проходить тестирование на COVID-19.