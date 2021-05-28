Пока это три лагеря, в июне присоединятся еще шесть

Курские детские лагеря присоединились к программе кешбэка на путевки. Сейчас это спортивно-оздоровительный центр им. В. Терешковой и оздоровительный лагерь «Олимпиец» в Курске, а также лагерь «Олимпиец» в Железногорском районе. До 5 июня подключатся загородные лагеря им. У. Громовой, «Орленок», им. З. Космодемьянской, «Дубки» в Курчатовском районе, ЧЛПУ «МГОК-Здоровье» в Железногорском районе и «Солнышко» в Обоянском районе. Всего по стране к программе уже присоединились около тысячи детских лагерей и список будет пополняться. Актуальный список лагерей – участников программы, а также перечень туроператоров и агрегаторов, которые продают путевки в детские лагеря, формируется на сайте мирпутешествий.рф в отдельном разделе «Детские лагеря».Количество поездок на одного ребенка не ограничено: он может посетить любое количество смен. В семье, где несколько детей отдохнут в лагерях, вернуть 50% от стоимости можно с каждой купленной путевки. Важное условие: деньги в течение 5 дней поступают на карточку «Мир», зарегистрированную в программе лояльности платежной системы, с которой совершена покупка путевки. Все покупки можно делать с одной карточки – количество транзакций не лимитировано. Программа распространяется на путевки, действующие до 15 сентября.Отмечается, что в этом году сохранятся ограничения в работе загородных лагерей, связанные с пандемией: наполняемость разрешена до 75%, родительских дней и посещений не предусмотрено. Всем работникам оздоровительных организаций рекомендовано сделать прививки от коронавируса, персонал перед каждой сменой будет проходить тестирование на COVID-19.