Белгородские зоозащитники чуть не попали под уголовное дело из-за брошенного в Курске алабая
Двухлетний алабай был привязан у сгоревшего дома на улице Парижской коммуны
Двухлетний алабай был привязан у сгоревшего дома на улице Парижской коммуны. Хозяева на участке появлялись редко и на животное, оставленное без присмотра стали обращать внимание местные жители. Через некоторое время неравнодушные куряне через соцсети обратились к зоозащитникам. На сообщение отреагировали представители крупного приюта для животных, расположенного в Белгородской области. Они приехали в Курск и забрали страдающую от голода собаку с собой.
Спустя несколько дней хозяева вспомнили об алабае и решили написать заявление в полицию. Сейчас владельцы животного и представители приюта ведут переговоры о том, где в дальнейшем будет содержаться алабай.
Стражи порядка рекомендуют гражданам более ответственно относиться к своему имуществу, и особенно к животным, чтобы не создавать ситуаций, требующих вмешательства правоохранительных органов.