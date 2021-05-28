Белгородские зоозащитники чуть не попали под уголовное дело из-за брошенного в Курске алабая

Двухлетний алабай был привязан у сгоревшего дома на улице Парижской коммуны

Зоозащитники из Белгородской области едва не стали фигурантами уголовного дела, пытаясь спасти от смерти брошенную собаку. К счастью, как показала полицейская проверка, в действиях зоозащитников не содержалось состава преступления предусмотренного статьёй 158 УК РФ Кража.Двухлетний алабай был привязан у сгоревшего дома на улице Парижской коммуны. Хозяева на участке появлялись редко и на животное, оставленное без присмотра стали обращать внимание местные жители. Через некоторое время неравнодушные куряне через соцсети обратились к зоозащитникам. На сообщение отреагировали представители крупного приюта для животных, расположенного в Белгородской области. Они приехали в Курск и забрали страдающую от голода собаку с собой.Спустя несколько дней хозяева вспомнили об алабае и решили написать заявление в полицию. Сейчас владельцы животного и представители приюта ведут переговоры о том, где в дальнейшем будет содержаться алабай.Стражи порядка рекомендуют гражданам более ответственно относиться к своему имуществу, и особенно к животным, чтобы не создавать ситуаций, требующих вмешательства правоохранительных органов.