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Белгородские зоозащитники чуть не попали под уголовное дело из-за брошенного в Курске алабая

Двухлетний алабай был привязан у сгоревшего дома на улице Парижской коммуны
Белгородские зоозащитники чуть не попали под уголовное дело из-за брошенного в Курске алабая

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Зоозащитники из Белгородской области едва не стали фигурантами уголовного дела, пытаясь спасти от смерти брошенную собаку. К счастью, как показала полицейская проверка, в действиях зоозащитников не содержалось состава преступления предусмотренного статьёй 158 УК РФ Кража.

Двухлетний алабай был привязан у сгоревшего дома на улице Парижской коммуны. Хозяева на участке появлялись редко и на животное, оставленное без присмотра стали обращать внимание местные жители. Через некоторое время неравнодушные куряне через соцсети обратились к зоозащитникам. На сообщение отреагировали представители крупного приюта для животных, расположенного в Белгородской области. Они приехали в Курск и забрали страдающую от голода собаку с собой. 

Спустя несколько дней хозяева вспомнили об алабае и решили написать заявление в полицию. Сейчас владельцы животного и представители приюта ведут переговоры о том, где в дальнейшем будет содержаться алабай. 

Стражи порядка рекомендуют гражданам более ответственно относиться к своему имуществу, и особенно к животным, чтобы не создавать ситуаций, требующих вмешательства правоохранительных органов.

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