А на 10 километрах у женщин установлен рекорд трассы

Куряне обновили рекорд полумарафона «Забег.РФ». В этом году в нем участвовало около 1300 человек. Спортсменам предлагались дистанции в 1, 5 и 10 километров, а также 21,1 километр. На 10 километрах у женщин установлен рекорд трассы - Анна Миненкова пробежала свою дистанцию быстрее всех участников - 40 минут 19 секунд.





Все вырученные деньги от продажи слотов пойдут в Фонд поддержки развития спорта в Курской области «Спортивное поколение», который ежегодно закупает оборудование, инвентарь и экипировку для небольших муниципальных спортшкол и помогает проводить крупные соревнования в регионе.