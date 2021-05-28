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Лента новостей / В регионе

Куряне обновили рекорд полумарафона «Забег.РФ»

А на 10 километрах у женщин установлен рекорд трассы 

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Куряне обновили рекорд полумарафона «Забег.РФ». В этом году в нем участвовало около 1300 человек. Спортсменам предлагались дистанции в 1, 5 и 10 километров, а также 21,1 километр. На 10 километрах у женщин установлен рекорд трассы - Анна Миненкова пробежала свою дистанцию быстрее всех участников - 40 минут 19 секунд. 

Все вырученные деньги от продажи слотов пойдут в Фонд поддержки развития спорта в Курской области «Спортивное поколение», который ежегодно закупает оборудование, инвентарь и экипировку для небольших муниципальных спортшкол и помогает проводить крупные соревнования в регионе.
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