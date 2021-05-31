  • 128 kbit
  • 64 kbit
Реклама
+7 (4712) 51-04-44
Прямой эфир
+7 (4712) 58 33 44
Курск 103.7 FM Железногорск 105.2 FM Рыльск 106.5 FM Суджа 104.7 FM Обоянь 102.3 FM Льгов 101.8 FM Щигры 107.8 FM
Лента новостей / В регионе

В Курске сегодня ремонтируют шесть улиц

Нижняя Луговая, Островского, Володарского,  Парк Солянка, 3-й Шоссейный переулок и тротуар у «Гелиоса» на проспекте Дружбы

Читайте также

Сегодня в Курске ямочный ремонт ведется на 6-ти участках автомобильных дорог. Сегодня дорожники запланировали укладку асфальта на улицах Нижняя Луговая и Островского. Подготовительные работы проведут на улице Володарского. 

Также дорожники начнут подготовку к укладке асфальтового полотна на 3-м Шоссейном переулке и на  улице Парк Солянка. Кроме этого, на проспекте Дружбы в районе центра «Гелиос» приступят к асфальтированию тротуара. 

Отмечается, что график работ может измениться в зависимости от погоды и дорожной обстановки. Автомобилистам советуют быть готовыми к временным неудобствам на этих участках дорог.
+0 -0

Новая музыка

Лента новостей

Завтра в Курской области обещают потепление до +20°С

На вокзале Курска началась реконструкция платформы

В структуре администрации Курской области произошли изменения

Строительство свинокомплексов в Золотухинском районе Курской области обсудят с местными жителями

В Курской области прекращают работу еще несколько ковидных стационаров

Наши партнеры

  • Курская лига массового футбола
  • СТС – официальный сайт телеканала
  • Телекомпания ТАКТ
  • Курск вода - доставка воды в Курске