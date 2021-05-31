В Курске сегодня ремонтируют шесть улиц

Нижняя Луговая, Островского, Володарского, Парк Солянка, 3-й Шоссейный переулок и тротуар у «Гелиоса» на проспекте Дружбы

Сегодня в Курске ямочный ремонт ведется на 6-ти участках автомобильных дорог. Сегодня дорожники запланировали укладку асфальта на улицах Нижняя Луговая и Островского. Подготовительные работы проведут на улице Володарского.





Также дорожники начнут подготовку к укладке асфальтового полотна на 3-м Шоссейном переулке и на улице Парк Солянка. Кроме этого, на проспекте Дружбы в районе центра «Гелиос» приступят к асфальтированию тротуара.





Отмечается, что график работ может измениться в зависимости от погоды и дорожной обстановки. Автомобилистам советуют быть готовыми к временным неудобствам на этих участках дорог.