Курская пенсионерка лишилась квартиры после разговора с телефонными мошенниками

Они вынудили ее продать свою квартиру и перевести им деньги

69-летняя жительница Курска лишилась квартиры после разговора с телефонными мошенниками.Общение с преступниками началось в апреле, когда женщине позвонил незнакомец с предложением улучшить жилищные условия. Мужчина представился сотрудником инвестиционной компании и сообщил курянке о специальной программе, позволяющей ей переехать в комфортабельную квартиру в центре города. Одинокая пенсионерка приняла все условия афериста и продала свою однокомнатную квартиру за 2 миллиона рублей и стала ждать новое жильё.Позднее с ней в очередной раз связались злоумышленники и заставили перевести деньги на их счет. За неделю горожанка отправила преступникам 1,5 миллиона рублей. Когда аферисты потребовали еще 400 тысяч, пенсионерка обратилась в полицию. В отделе женщина призналась, что буквально накануне общалась с полицейским, который предостерегал её от мошенников. Но ни стражу порядка, ни знакомым она не рассказала о своей жизненной ситуации. Сейчас женщина временно вынуждена жить у своих знакомых.По факту мошенничества в особо крупном размере возбуждено уголовное дело. Правоохранители ищут аферистов. Им грозит до 10 лет лишения свободы.