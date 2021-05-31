На должность замгубернатора Курской области вместо Вячеслава Берзина назначена Оксана Крутько
Ранее она была советником губернатора и курировала проекты по цифровому развитию региона
Оксана Анатольевна родилась в Курске, закончила Курский государственный университет, сообщает пресс-служба региональной администрации. Работала в IT-компаниях в Москве, затем вернулась в родной город. В январе 2020 года назначена советником губернатора Курской области, в этом статусе курировала проекты по цифровому развитию региона. В должности заместителя губернатора Оксана Крутько будет также координировать работу областного комитета цифрового развития и связи.