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В структуре администрации Курской области произошли изменения

Изменения вступают в силу с 1 июня
В структуре администрации Курской области произошли изменения

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В структуре администрации Курской области произошли изменения. Комитет по труду и занятости населения переходит в ведение заместителя губернатора Андрея Белостоцкого. Региональный комитет по экономике и развитию, а также комитет промышленности, торговли и предпринимательства войдут в блок, возглавляемый первым замгубернатора Алексеем Смирновым.

Алексей Дедов, который ранее был председателем комитета ЖКХ и ТЭК, будет курировать комитеты жилищно-коммунального хозяйства и ТЭК, природных ресурсов, по тарифам и ценам Курской области в должности заместителя губернатора. Временно исполняющим обязанности председателя комитета ЖКХ и ТЭК с 1 июня станет зампредседателя комитета Александр Мулёвин.

Координировать работу отдела региональной администрации по обеспечению деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав будет заместитель губернатора Юрий Князев. 

Как уточняет пресс-служба областной администрации, все изменения вступают в силу с 1 июня 2021 года. 
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