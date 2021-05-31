В структуре администрации Курской области произошли изменения
Изменения вступают в силу с 1 июня
Алексей Дедов, который ранее был председателем комитета ЖКХ и ТЭК, будет курировать комитеты жилищно-коммунального хозяйства и ТЭК, природных ресурсов, по тарифам и ценам Курской области в должности заместителя губернатора. Временно исполняющим обязанности председателя комитета ЖКХ и ТЭК с 1 июня станет зампредседателя комитета Александр Мулёвин.
Координировать работу отдела региональной администрации по обеспечению деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав будет заместитель губернатора Юрий Князев.
Как уточняет пресс-служба областной администрации, все изменения вступают в силу с 1 июня 2021 года.