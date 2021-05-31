ТАКТ. Работа началась 28 мая. Вместо асфальтового покрытия здесь появится тротуарная плитка. Планируется установить новое светодиодное освещение, навигацию, динамическое табло. Разместят стойки для получения информации и экстренной связи. Для удобства маломобильных пассажиров платформу оборудуют пандусами и тактильными полосами.На железнодорожном вокзале города Курска приступили к реконструкции основной платформы № 1, сообщает телеканал
Во время ремонта посадка и высадка пассажиров на пригородные поезда и поезда дальнего следования будут осуществляться на соседних платформах, попасть на которые можно через подземный тоннель и южное крыло вокзала.
Работы планируют завершить осенью.
На вокзале Курска началась реконструкция платформы
Работы планируют завершить осенью