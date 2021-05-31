С 1 по 11 июня в Курской области изменится график движения некоторых пригородных поездов

На однопутном перегоне Охочевка – Щигры пройдет заключительный этап ремонта

С 1 по 11 июня на однопутном перегоне Охочевка – Щигры в Курской области пройдет заключительный этап плановых работ по капитальному ремонту пути. Железнодорожники уложат около 14 км бесстыкового пути.Отмечается, что работы будут проводиться в период специальных технологических «окон», что позволит минимизировать корректировки в графике движения поездов пригородного сообщения и дальнего следования.Однако график движения некоторых пригородных поездов все же изменится : №6381, №6382, №6383 Курск – Касторная Курская – Курск, №6359/6360 и №6362/6361 Курск – Кшень – Ливны-1 – Кшень – Курск.Пассажиров просят с пониманием отнестись к временным изменениям. С актуальными изменениями в расписании движения пригородных поездов можно ознакомиться на вокзалах и остановочных пунктах, а также на официальном сайте ОАО «РЖД» в разделе «Пассажирам».