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Лента новостей / В регионе

В детских садах Курска отменили свободное посещение

Теперь за семьями остается право в течение лета не платить за непосещение дошкольного учреждения в течение 75 дней

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В детских садах Курска отменили свободное посещение. Оперштаб под председательством губернатора Романа Старовойта одобрил соответствующее предложение мэра. 

Свободное посещение, напомним, ввели осенью прошлого года из-за пандемии. Родители могли не водить ребёнка в детский сад и не оплачивать пропущенные дни. 

Теперь же за семьями остается право в течение лета - с 1 июня по 31 августа включительно - не платить за непосещение дошкольного учреждения в течение 75 дней. Плату за детсад брать не должны и во время отпуска одного из родителей продолжительностью не более 30 дней в любой период.
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