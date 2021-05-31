Теперь за семьями остается право в течение лета не платить за непосещение дошкольного учреждения в течение 75 дней

В детских садах Курска отменили свободное посещение. Оперштаб под председательством губернатора Романа Старовойта одобрил соответствующее предложение мэра.





Свободное посещение, напомним, ввели осенью прошлого года из-за пандемии. Родители могли не водить ребёнка в детский сад и не оплачивать пропущенные дни.





Теперь же за семьями остается право в течение лета - с 1 июня по 31 августа включительно - не платить за непосещение дошкольного учреждения в течение 75 дней. Плату за детсад брать не должны и во время отпуска одного из родителей продолжительностью не более 30 дней в любой период.