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Сегодня в Курской области официально открылся купальный сезон

Принять курян готовы 48 официальных пляжей
Сегодня в Курской области официально открылся купальный сезон

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Сегодня в Курской области официально открылся купальный сезон. Принять курян готовы 48 официальных пляжей. Все они прошли техническое освидетельствование. 

В Курске в этом году будут работать 9 пляжей. На каждом с 9 утра до 11 вечера будут дежурить спасатели. Несмотря на довольно прохладную погоду и температуру воды, с повышением температуры, отдыхающие неизменно будут проводить свой досуг у водоемов. А так как в школах начались летние каникулы, дети тоже будут гулять на берегах водоемов. 

Спасатели просят курян отдыхать исключительно на официальных пляжах, где очищено дно водоема, обустроена инфраструктура и дежурят спасатели. Детей же призывают не оставлять у воды без присмотра.

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