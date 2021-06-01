Сегодня в Курской области официально открылся купальный сезон
Принять курян готовы 48 официальных пляжей
В Курске в этом году будут работать 9 пляжей. На каждом с 9 утра до 11 вечера будут дежурить спасатели. Несмотря на довольно прохладную погоду и температуру воды, с повышением температуры, отдыхающие неизменно будут проводить свой досуг у водоемов. А так как в школах начались летние каникулы, дети тоже будут гулять на берегах водоемов.
Спасатели просят курян отдыхать исключительно на официальных пляжах, где очищено дно водоема, обустроена инфраструктура и дежурят спасатели. Детей же призывают не оставлять у воды без присмотра.