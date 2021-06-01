В Курской области за предложенные варианты благоустройства проголосовали более 55 тысяч человек

В Курске 43 тысячи горожан выбрали дизайн-проекты шести территорий

Завершилось первое общероссийское голосование по выбору территорий и дизайн-проектов благоустройства на следующий год, оно проходило на платформе za.gorodsreda.ru. В Курской области за предложенные варианты благоустройства в Курске, Железногорске и Курчатове проголосовали более 55 тысяч человек.В Курске 43 тысячи горожан выбрали дизайн-проекты шести территорий: сквера по проспекту Клыкова, парка на пересечении улиц Союзной и Куйбышева, зоны отдыха по улице 2-й Новоселовке (Стрелецкое озеро), сквера по улице Дейнеки, 25-29, сквера «Спортивный» по 2-му Промышленному переулку и лесопарковой зоны на проспекте Клыкова.В Железногорске более 7 тысяч жителей определились с проектом благоустройства сквера Воинской славы и территории вблизи сквера 10-го микрорайона.Более 5 тысяч человек в Курчатове отдали голоса за проекты Аллеи Славы и пешеходной зоны от автостанции до микрорайона Атомград.Всего в России на голосование было выставлено порядка 6 тысяч территорий и дизайн-проектов. За все время работы платформы они набрали более 50 миллионов просмотров: люди изучали проекты и выбирали те, которые требуют, на их взгляд, приоритетной реализации.