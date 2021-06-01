  • 128 kbit
  • 64 kbit
Реклама
+7 (4712) 51-04-44
Прямой эфир
+7 (4712) 58 33 44
Курск 103.7 FM Железногорск 105.2 FM Рыльск 106.5 FM Суджа 104.7 FM Обоянь 102.3 FM Льгов 101.8 FM Щигры 107.8 FM
Лента новостей / В регионе

В Курской области за предложенные варианты благоустройства проголосовали более 55 тысяч человек

В Курске 43 тысячи горожан выбрали дизайн-проекты шести территорий
В Курской области за предложенные варианты благоустройства проголосовали более 55 тысяч человек

Читайте также

Завершилось первое общероссийское голосование по выбору территорий и дизайн-проектов благоустройства на следующий год, оно проходило на платформе za.gorodsreda.ru. В Курской области за предложенные варианты благоустройства в Курске, Железногорске и Курчатове проголосовали более 55 тысяч человек. 

В Курске 43 тысячи горожан выбрали дизайн-проекты шести территорий: сквера по проспекту Клыкова, парка на пересечении улиц Союзной и Куйбышева, зоны отдыха по улице 2-й Новоселовке (Стрелецкое озеро), сквера по улице Дейнеки, 25-29, сквера «Спортивный» по 2-му Промышленному переулку и лесопарковой зоны на проспекте Клыкова. 

В Железногорске более 7 тысяч жителей определились с проектом благоустройства сквера Воинской славы и территории вблизи сквера 10-го микрорайона. 

Более 5 тысяч человек в Курчатове отдали голоса за проекты Аллеи Славы и пешеходной зоны от автостанции до микрорайона Атомград.

Всего в России на голосование было выставлено порядка 6 тысяч территорий и дизайн-проектов. За все время работы платформы они набрали более 50 миллионов просмотров: люди изучали проекты и выбирали те, которые требуют, на их взгляд, приоритетной реализации.
+0 -0

Новая музыка

Лента новостей

Росатом выпускает долговые облигации

Завтра в Курской области прогнозируют до 20°С тепла

Завтра часть Курска останется без холодной воды

В Курске спасатели из Сейма достали "Жигули"

Курск посетила коллегия из Росавтодора

Наши партнеры

  • Курская лига массового футбола
  • СТС – официальный сайт телеканала
  • Телекомпания ТАКТ
  • Курск вода - доставка воды в Курске