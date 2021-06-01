Курский бизнесмен лишился 55 тысяч рублей, покупая аппарат для производства сахарной ваты в интернете

Сайт, на котором курянин покупал оборудование, оказался сайтом клоном, созданным специально для обмана пользователей

Предприниматель из Курска лишился 55 тысяч рублей, пытаясь купить оборудование для бизнеса в интернете.Курянин нашёл в сети сайт, на котором по выгодной цене продавались аппараты для производства сахарной ваты. Продавцы оборудования вышли на связь по электронной почте и предложили полностью оплатить покупку и доставку онлайн банковским переводом. Они заверили, что такая схема позволит существенно сэкономить. Мужчину не смутило, что для оплаты ему продиктовали непонятный номер счёта. Отправив деньги, бизнесмен стал ждать доставки товара из города Гусь Хрустальный.Когда оговоренный срок прошел, горожанин попытался связаться с продавцами, но их контакты уже не отвечали. Уже в полиции выяснилось, что ресурс, на котором курянин нашёл информацию, с высокой долей вероятности являлся сайтом клоном, созданным специально для обмана пользователей.Сейчас мошенников разыскивают. Им грозит до 5 лет лишения свободы.