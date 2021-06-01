  • 128 kbit
  • 64 kbit
Реклама
+7 (4712) 51-04-44
Прямой эфир
+7 (4712) 58 33 44
Курск 103.7 FM Железногорск 105.2 FM Рыльск 106.5 FM Суджа 104.7 FM Обоянь 102.3 FM Льгов 101.8 FM Щигры 107.8 FM
Лента новостей / В регионе

Курянка купила в интернете платье, а получила кусок гипсокартона и грязную тряпку

К расследованию подключатся специалисты технических служб полиции
Курянка купила в интернете платье, а получила кусок гипсокартона и грязную тряпку

Читайте также

Еще одна жительница Курска стала жертвой интернет-мошенников, покупая одежду. 

Девушка обратила внимание на всплывающую рекламу в интернете, в которой предлагалось купить модную одежду по весьма доступной цене. Не раздумывая долго, курянка решила воспользоваться предложением и заказала два платья с доставкой. За товар она заплатила почти 4 тысячи рублей. Вскоре посылку привезли, но внутри вместо модных нарядов оказались кусок гипсокартона и грязная тряпка.

Девушка обратилась в полицию. Выяснилось, что продавцы одежды уже отключили телефоны и удалили своё объявление из сети. По горячим следам их местонахождение установить не удалось. Теперь к расследованию подключатся специалисты технических служб. Также правоохранители направят запросы интернет провайдерам и администраторам сайтов, которыми пользовалась горожанка. Злоумышленникам обманувшим жительницу Курска грозит пятилетний тюремный срок.
+0 -0

Новая музыка

Лента новостей

Росатом выпускает долговые облигации

Завтра в Курской области прогнозируют до 20°С тепла

Завтра часть Курска останется без холодной воды

В Курске спасатели из Сейма достали "Жигули"

Курск посетила коллегия из Росавтодора

Наши партнеры

  • Курская лига массового футбола
  • СТС – официальный сайт телеканала
  • Телекомпания ТАКТ
  • Курск вода - доставка воды в Курске