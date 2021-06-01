Курянка купила в интернете платье, а получила кусок гипсокартона и грязную тряпку

К расследованию подключатся специалисты технических служб полиции

Еще одна жительница Курска стала жертвой интернет-мошенников, покупая одежду.Девушка обратила внимание на всплывающую рекламу в интернете, в которой предлагалось купить модную одежду по весьма доступной цене. Не раздумывая долго, курянка решила воспользоваться предложением и заказала два платья с доставкой. За товар она заплатила почти 4 тысячи рублей. Вскоре посылку привезли, но внутри вместо модных нарядов оказались кусок гипсокартона и грязная тряпка.Девушка обратилась в полицию. Выяснилось, что продавцы одежды уже отключили телефоны и удалили своё объявление из сети. По горячим следам их местонахождение установить не удалось. Теперь к расследованию подключатся специалисты технических служб. Также правоохранители направят запросы интернет провайдерам и администраторам сайтов, которыми пользовалась горожанка. Злоумышленникам обманувшим жительницу Курска грозит пятилетний тюремный срок.