Курский губернатор опроверг слухи о сносе домов на Цыганском бугре
Проектные предложения по генплану Курска в обязательном порядке пройдут стадию согласования с горожанами на публичных слушаниях
В областной администрации напоминают, что проектные предложения в обязательном порядке пройдут стадию согласования с горожанами на публичных слушаниях. Они еще только готовятся, поскольку по наиболее резонансным аспектам, которые на сегодня уже озвучили куряне, решено внести изменения в проект.
Все замечания и предложения можно направить на адрес электронной почты городского комитета архитектуры и градостроительства komarh46@mail.ru, эти инициативы тоже учтут. Только после этого доработанный генплан вновь представят на суд общественности.
Слушания пройдут для жителей всех трех округов города, где также можно будет высказаться о проекте. Только с учетом всех мнений генплан передадут на обсуждение депутатов Курского городского Собрания, подытожили в Доме Советов.