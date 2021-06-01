Курский губернатор опроверг слухи о сносе домов на Цыганском бугре

Проектные предложения по генплану Курска в обязательном порядке пройдут стадию согласования с горожанами на публичных слушаниях

Роман Старовойт опроверг слухи о сносе домов на Цыганском бугре. Несогласие с идеей изменить высотность застройки в своём микрорайоне высказали местные жители. Как заверил губернатор, у администрации, которая является заказчиком разработки проекта нового генерального плана Курска, не было и нет намерения сносить дома. Все замечания проектировщики учтут, и только после этого состоятся общественные слушания. Об их проведении горожан широко проинформируют заранее. Все будет делаться публично и займёт не менее полугода, отметил глава региона.В областной администрации напоминают, что проектные предложения в обязательном порядке пройдут стадию согласования с горожанами на публичных слушаниях. Они еще только готовятся, поскольку по наиболее резонансным аспектам, которые на сегодня уже озвучили куряне, решено внести изменения в проект.Все замечания и предложения можно направить на адрес электронной почты городского комитета архитектуры и градостроительства komarh46@mail.ru, эти инициативы тоже учтут. Только после этого доработанный генплан вновь представят на суд общественности.Слушания пройдут для жителей всех трех округов города, где также можно будет высказаться о проекте. Только с учетом всех мнений генплан передадут на обсуждение депутатов Курского городского Собрания, подытожили в Доме Советов.