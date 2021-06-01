Курск посетила коллегия из Росавтодора

ТАКТ. Согласно статистическим данным, в сутки здесь проезжает до 20 тысяч машин. Данный участок федеральной трассы обхода Курска составляет 27 километров. Объект разделили на две части. На сегодняшний день его готовность составляет 71%. Осталось установить электроосвещение, поверхностный водоотвод. В ближайшее время рабочие приступят к обустройству автобусных остановок и заездных карманов. К 23 августа этот объект планируется сдать.В Курск приехала коллегия Федерального дорожного агентства. Совместно с Романом Старовойтом осмотрели ход ремонтных работ на участке дороги М-2 «Крым», сообщает телеканал
Руслан Алистратов, руководитель подрядной организации: «Выполняем ремонт протяжённостью 16,5 км – от реки Моква и до поста ГАИ Селиховы выезд на Белгород. Полос количество – 4, по две в каждом направлении. Основные виды асфальта уложены, осталось ЩМА».
Еще один значимый объект – дорога на проспекте Дружбы. Здесь необходимо продолжить строительство третьей очереди. Регион рассчитывает на федеральную финансовую поддержку.
Сергей Солдатенков, председатель транспорта и автомобильных дорог Курской области: «Стоимость проекта ориентировочно 1 млрд 350 млн рублей. Протяжённость полтора километра. Естественно, просим вас поддержать нас в этом проекте».
В этом году общий объём финансирования нацпроекта «Безопасные и качественные дороги» составит более полутора миллиардов рублей. Кроме того, в настоящее время в Росавтодоре проходят защиты трёхлетних программ дорожной деятельности. На этой неделе свою представила и Курская область. Такое планирование на транспортной инфраструктуре отразится только благоприятным образом, уверен руководитель Федерального агентства Роман Новиков.
Роман Новиков, руководитель Федерального дорожного агентства: «Правильнее сказать, что мы вместе защищаем эти программы в системе единой команды, которая реализует в том числе национальный проект «БКД». Курская область будет первым субъёктом, который готов к подписанию этого соглашения. Это мероприятие мы с Романом Владимировичем выполним».
Май выдался дождливым, поэтому дорожникам приходится догонять график, но всё равно удаётся идти с опережением, подчеркнул глава региона Роман Старовойт.
Роман Старовойт, губернатор Курской области: «Я благодарен Министерству транспорта РФ и ФДА за поддержку наших планов по ускоренному ремонту по программе 2021 года. И дополнительно 500 млн рублей мы получили месяц назад. Наши подрядчики законтрактовались. В том числе долгожданный проект – улица Бойцов 9 дивизии - уже будет закончена в этом году».
Примечательно, что этого объекта первоначально вообще не было в целях на текущий год, отметил Старовойт. В целом ремонтные работы по нацпроекту «БКД» будут выполнены на 49 объектах областного центра.
Курск посетила коллегия из Росавтодора
Совместно с Романом Старовойтом осмотрели ход ремонтных работ на участке дороги М-2 «Крым»