Курская область дополнительно получит из федерального бюджета почти 1,5 млрд рублей на строительство инфекционного госпиталя

Приоритетные проекты региона Роман Старовойт обсудил в Москве на рабочей встрече с председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко

Курская область дополнительно получит 1 млрд 400 млн рублей федеральных средств на строительство инфекционного корпуса городской клинической больницы. Приоритетные проекты Роман Старовойт обсудил в Москве на рабочей встрече с председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко.Глава Совфеда поблагодарила курского губернатора за оперативное начало работы по осуществлению мероприятий Постановления СФ «О государственной поддержке социально-экономического развития Курской области», принятого по итогам Дней региона, прошедших в верхней палате парламента в апреле этого года. и отметила, что Совет Федерации готов оказать помощь в реализации документа.Роман Старовойт также рассказал о ходе подготовки к 80-й годовщине Победы на Курской Дуге и 1000-летию Курска. На данный момент готов проект реконструкции одного из исторических зданий под краеведческий музей. Сейчас он ютится в неприспособленном здании, при этом у нас очень богатые музейные фонды, отметил губернатор.