Под Курском «Логан» въехал под стоящий «КАМАЗ»
Спасатели проводили деблокировку водителя из покореженной машины
Как сообщили в ГИБДД, водитель автомобиля «Рено Логан» ехал со стороны Курска в сторону поселка Солнцево. Напротив дома № 77 по улице Центральная села Бунино он не справился с управлением, допустил съезд с дороги и въехал в автомобиль «КАМАЗ» с прицепом. Прибывшим на место спасателям пришлось проводить деблокировку водителя. Мужчина получил различные травмы и его госпитализировали в солнцевскую райбольницу.
ФОТО - ГУ МЧС РОССИИ ПО КУРСКОЙ ОБЛАСТИ