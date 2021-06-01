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Под Курском «Логан» въехал под стоящий «КАМАЗ»

Спасатели проводили деблокировку водителя из покореженной машины
Под Курском «Логан» въехал под стоящий «КАМАЗ»

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31 мая в первом часу дня в селе Бунино Солнцевского района Курской области произошло ДТП, в котором пострадал 68-летний автомобилист. 

Как сообщили в ГИБДД, водитель автомобиля «Рено Логан» ехал со стороны Курска в сторону поселка Солнцево. Напротив дома № 77 по улице Центральная села Бунино он не справился с управлением, допустил съезд с дороги и въехал в автомобиль «КАМАЗ» с прицепом. Прибывшим на место спасателям пришлось проводить деблокировку водителя. Мужчина получил различные травмы и его госпитализировали в солнцевскую райбольницу.


ФОТО - ГУ МЧС РОССИИ ПО КУРСКОЙ ОБЛАСТИ
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