3 июня половина Курска останется без холодной воды

Отключения связаны с неотложными ремонтно-профилактическими работами

В четверг, 3 июня часть Курска останется без холодной воды. Отключения связаны с производством неотложных ремонтно-профилактических работ.Так, с 9 утра до 5 вечера будет прекращена подача холодной воды на улицы Дзержинского (от №40 до №68, от №25 до №41а),Большевиков (от №1 до №41, от №2 до №40),Суворовская (от №3 до №63, от №2 до №54),Скорятина (от №1 до №105, от №2 до №120),Бойцов 9-й Дивизии (от №2 до №130, 143а),Запольная (от ул. Н.Казацкая до М. Запольная),Бурцевка (от №1 до №41, от №2 до №36),Масловка (от №2 до №46),Пучковка (от №2 до №28),2-я Орловская (от ул. Понизовка до ул. В. Казацкая),ул. В. Луговая, Верхняя и Нижняя Казацкая, Понизовка с прилегающими к ним улицами,а также на ул. К. Либкнехта, Советская, А. Невского, Добролюбова, Белинского,Дружининская (от №1 до №10-12, №13-15, 24), Гайдара,Красной Армии (от №2а до №32),Пионеров (от №1 до №17, от №2 до №26).Курян просят сделать необходимый запас воды. Справки по телефону: 70-06-14.