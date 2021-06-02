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3 июня половина Курска останется без холодной воды

Отключения связаны с неотложными ремонтно-профилактическими работами
3 июня половина Курска останется без холодной воды

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В четверг, 3 июня часть Курска останется без холодной воды. Отключения связаны с производством неотложных ремонтно-профилактических работ. 

Так, с 9 утра до 5 вечера будет прекращена подача холодной воды на улицы Дзержинского (от №40 до №68, от №25 до №41а), 
Большевиков (от №1 до №41, от №2 до №40), 
Суворовская (от №3 до №63, от №2 до №54), 
Скорятина (от №1 до №105, от №2 до №120), 
Бойцов 9-й Дивизии (от №2 до №130, 143а), 
Запольная (от ул. Н.Казацкая до М. Запольная), 
Бурцевка (от №1 до №41, от №2 до №36), 
Масловка (от №2 до №46), 
Пучковка (от №2 до №28), 
2-я Орловская (от ул. Понизовка до ул. В. Казацкая), 
ул. В. Луговая, Верхняя и Нижняя Казацкая, Понизовка с прилегающими к ним улицами, 
а также на ул. К. Либкнехта, Советская, А. Невского, Добролюбова, Белинского, 
Дружининская (от №1 до №10-12, №13-15, 24), Гайдара, 
Красной Армии (от №2а до №32), 
Пионеров (от №1 до №17, от №2 до №26).

Курян просят сделать необходимый запас воды. Справки по телефону: 70-06-14.

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