3 июня половина Курска останется без холодной воды
Отключения связаны с неотложными ремонтно-профилактическими работами
Так, с 9 утра до 5 вечера будет прекращена подача холодной воды на улицы Дзержинского (от №40 до №68, от №25 до №41а),
Большевиков (от №1 до №41, от №2 до №40),
Суворовская (от №3 до №63, от №2 до №54),
Скорятина (от №1 до №105, от №2 до №120),
Бойцов 9-й Дивизии (от №2 до №130, 143а),
Запольная (от ул. Н.Казацкая до М. Запольная),
Бурцевка (от №1 до №41, от №2 до №36),
Масловка (от №2 до №46),
Пучковка (от №2 до №28),
2-я Орловская (от ул. Понизовка до ул. В. Казацкая),
ул. В. Луговая, Верхняя и Нижняя Казацкая, Понизовка с прилегающими к ним улицами,
а также на ул. К. Либкнехта, Советская, А. Невского, Добролюбова, Белинского,
Дружининская (от №1 до №10-12, №13-15, 24), Гайдара,
Красной Армии (от №2а до №32),
Пионеров (от №1 до №17, от №2 до №26).
Курян просят сделать необходимый запас воды. Справки по телефону: 70-06-14.