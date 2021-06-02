Работы на всех объектах должны завершиться до 1 августа

В Курской области ремонтируют дороги к школам. В этом году приведут в нормативное состояние 13 таких участков - это более 20 км. Как правило, на таких объектах подрядчики не только выполняют устройство дорожного полотна, но и ремонтируют тротуары, обустраивают пешеходные переходы.Практически завершены работы на улице Гагарина. Там уложили новый асфальт, осталось нанести разметку и установить новые дорожные знаки. На улицах Дзержинского, 1-й Пушкарной, Верхней Казацкой, Серёгина, Тракторной, Советской, Менделеева, Энергетиков, в 7-м Промышленном переулке и поселке Аккумулятор ремонт проезжей части в самом разгаре. В ближайшее время дорожная техника появится на улицах Каширцева и Парижской Коммуны.Завершился ремонт на участке по улице Заводской в местечке Свобода Золотухинского района, где находится Свободинская средняя общеобразовательная школа. Осенью сюда по новой дороге пойдут и учащиеся Большедолженковской СОШ. Подрядчику осталось укрепить обочины и нанести разметку. В Щигровском районе отремонтируют участок трассы Охочевка — Защитное — Курск - Борисоглебск — Басово, по которому проходит маршрут школьного автобуса Титовской средней общеобразовательной школы.По контрактам работы на всех объектах должны завершиться до 1 августа.