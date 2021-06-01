сообщает «Газета.Ру».Ведущие российские банки, в число которых входят: Альфа – Банк, Россельхозбанк, ВТБ-Капитал, Совкомбанк и другие, стали инициаторами выпуска очередной партии долговых облигаций госкомпании Росатом. Об этом
Общий объем облигаций составит 100 миллиардов рублей. Помимо покрытия расходов на текущую деятельность, привлеченные средства будут расходоваться на финансирование увеличения генерирующих мощностей «зеленой энергетики».
Часть от первой партии облигаций стоимостью в 10 миллиардов рублей, будет направлена на финансирование программы «Ветрогенерация». Как сообщил генеральный директор компании Росатом Алексей Лихачев, создание устойчивого тренда финансирования и развития «зеленой энергетики» является для «Росатома» одним из приоритетных направлений деятельности.
«Размещение выпуска станет одним из ключевых событий 2021 года для рынка зелёных облигаций, а сам выпуск станет бенчмарком для последующих размещений в секторе ВИЭ и задаст тон действиям других эмитентов. Тому есть все предпосылки: потенциальный рынок зелёных облигаций только в секторе ВИЭ огромен. С 2013 по 2020 реализована программа ДПМ ВИЭ, благодаря которой построено более 1 ГВт солнечных, ветряных и гидроэлектростанций на сумму более 200 млрд. руб.», - прокомментировал предстоящее размещение заместитель председателя правления и руководитель корпоративно-инвестиционного блока Совкомбанка Михаил Автухов.
Облигацию будут размещены с использованием торговых и расчетных систем Московской биржи по открытой подписке.
Росатом выпускает долговые облигации
Размещение выпуска станет одним из ключевых событий 2021 года для рынка зелёных облигаций.