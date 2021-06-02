Курских учителей обязали мониторить страницы учеников в соцсетях

В первую очередь предлагается обратить внимание на аккаунты детей и подростков с повышенной тревожностью и проявляющих агрессию

В Курске обсуждают приказ регионального комитета образования, обязывающий учителей и школьных психологов мониторить страницы учеников в соцсетях. Как поясняют в комитете, такое решение было принято, в первую очередь, в связи с недавними событиями в Казани.





Мониторинг рекомендуется проводить трижды в год. В первую очередь предлагается обратить внимание на аккаунты детей и подростков с повышенной тревожностью, проявляющих агрессию, причисляющих себя к различным субкультурам. Проводить эту работу могут классные руководители, социальные педагоги или школьные психологи.





Куряне инициативу критикуют. Одни говорят, что учителя и так завалены бумажной работой и на выполнение своих непосредственных обязанностей у них не останется не времени, ни сил. Подростки, ранее разделявшие свои социальные сети и учебу, считают это вторжением в личную жизнь. Родители же опасаются, что дети теперь будут прятать свои настоящие страницы и создавать фейковые.