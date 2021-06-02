  • 128 kbit
  • 64 kbit
Реклама
+7 (4712) 51-04-44
Прямой эфир
+7 (4712) 58 33 44
Курск 103.7 FM Железногорск 105.2 FM Рыльск 106.5 FM Суджа 104.7 FM Обоянь 102.3 FM Льгов 101.8 FM Щигры 107.8 FM
Лента новостей / В регионе

Курских учителей обязали мониторить страницы учеников в соцсетях

В первую очередь предлагается обратить внимание на аккаунты детей и подростков с повышенной тревожностью и проявляющих агрессию

Читайте также

В Курске обсуждают приказ регионального комитета образования, обязывающий учителей и школьных психологов мониторить страницы учеников в соцсетях. Как поясняют в комитете, такое решение было принято, в первую очередь, в связи с недавними событиями в Казани. 

Мониторинг рекомендуется проводить трижды в год. В первую очередь предлагается обратить внимание на аккаунты детей и подростков с повышенной тревожностью, проявляющих агрессию, причисляющих себя к различным субкультурам. Проводить эту работу могут классные руководители, социальные педагоги или школьные психологи. 

Куряне инициативу критикуют. Одни говорят, что учителя и так завалены бумажной работой и на выполнение своих непосредственных обязанностей у них не останется не времени, ни сил. Подростки, ранее разделявшие свои социальные сети и учебу, считают это вторжением в личную жизнь. Родители же опасаются, что дети теперь будут прятать свои настоящие страницы и создавать фейковые.
+0 -0

Новая музыка

Лента новостей

3 июня в Курской области прогнозируют до +22°С

Курянка забыла сумку в автобусе и лишилась 47 тысяч, дорогого смартфона и ювелирных украшений

В Курске задержали девушку, сорвавшую тюльпаны с клумбы

В селе под Курском из-за домашней кошки ввели карантин по бешенству

В Курске на улице Ленина установят 11 страусов и клумбы с искусственным газоном

Наши партнеры

  • Курская лига массового футбола
  • СТС – официальный сайт телеканала
  • Телекомпания ТАКТ
  • Курск вода - доставка воды в Курске