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В центре Курска мотоциклист догнал Ford и попал в больницу

ДТП произошло на улице Радищева 

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Сегодня в одиннадцатом часу утра в центре Курска произошло ДТП с участием мотоциклиста. 

По предварительной информации ГИБДД, 38-летний водитель мотоцикла Honda, ехал по улице Радищева в сторону Красной площади и напротив дома №28, не соблюдая дистанцию до впереди движущегося транспортного средства,  столкнулся с автомобилем Ford Focus, за рулем которого был 49-летний  водитель. 
В результате байкер получил различные травмы, его госпитализировали в одну из городских больниц. 

Полиция выясняет все причины и обстоятельства этого ДТП.
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