В центре Курска мотоциклист догнал Ford и попал в больницу

ДТП произошло на улице Радищева

Сегодня в одиннадцатом часу утра в центре Курска произошло ДТП с участием мотоциклиста.





По предварительной информации ГИБДД, 38-летний водитель мотоцикла Honda, ехал по улице Радищева в сторону Красной площади и напротив дома №28, не соблюдая дистанцию до впереди движущегося транспортного средства, столкнулся с автомобилем Ford Focus, за рулем которого был 49-летний водитель.

В результате байкер получил различные травмы, его госпитализировали в одну из городских больниц.





Полиция выясняет все причины и обстоятельства этого ДТП.