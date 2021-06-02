В Курске полиция ищет человека, за один день опустошившего чужую банковскую карту

Он совершил более 40 покупок в магазинах и торговых центрах в разных районах города на сумму 43 тысячи рублей

В Курске полиция ищет человека, опустошившего чужую банковскую карту. За один день он совершил более 40 покупок в магазинах и торговых центрах в разных районах города на сумму 43 тысячи рублей. Знать-ПИН код для этого не требовалось, так как карта поддерживает функцию бесконтактной оплаты.Кредитку у банкомата обронил 57-летний курянин и не сразу обратил на это внимание. На следующий день он увидел в телефоне несколько десятков СМС о совершённых за его счёт покупках. Горожанин заблокировал карту и обратился в полицию.В ходе расследования выяснилось, что подобрал её весьма предприимчивый мужчина. Чтобы скрыть свою внешность, он несколько раз менял одежду, использовал разные головные уборы и медицинскую маску. Оперативники сумели найти записи и фотографии из магазинов, где видно лицо злоумышленника. Он плотного телосложения, ростом выше среднего, на вид 35 – 45 лет.Правоохранители просят курян, которые узнали подозреваемого и желают оказать помощь следствию, сообщать информацию по телефонам 32-00-62 или 02, с мобильного 102. Конфиденциальность гарантирована.