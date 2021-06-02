В Курске волонтёры нанесли яркие надписи перед пешеходными переходами вблизи детских учреждений

Курск присоединился к всероссийской акции «Безопасность детства»

Курск присоединился к всероссийской акции «Безопасность детства». Активисты команды «Молодёжка ОНФ» вместе с инспекторами ГИБДД и сотрудниками областного комитета транспорта и автодорог обновили предупреждающие надписи на городских улицах.С помощью трафаретов волонтёры нанесли яркие надписи перед пешеходными переходами вблизи школ и детских досуговых учреждений. «Убери телефон», «Возьми ребенка за руку», «Сними наушники» – основные требования для пешеходов, о которых многие часто забывают.Активисты напомнили юным участникам дорожного движения о важности соблюдения ПДД. Чтобы пешеходы были заметнее водителям даже в темное время суток, волонтёры вручили курянам светоотражающие браслеты.