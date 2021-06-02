сайте муниципального образования.Участки на хуторе Кислино Курского района, которые, как и в случае с Кукуевкой находятся в буферной зоне Центрально-Черноземного заповедника имени В.В. Алехина, узаконят. В мае в Генеральный план Рышковского сельсовета внесли изменения. Проект размещён на официальном
Как рассказали в комитете архитектуры и градостроительства Курской области, генплан утвердят после процедуры обсуждения и согласования, в том числе с Министерством природных ресурсов. Документы от местных жителей будут рассматривать на научно-техническом совете заповедника.
Общественные обсуждения генплана планируют провести до конца июля.
Участки на хуторе Кислино Курского района, которые находятся в буферной зоне заповедника, узаконят
Общественные обсуждения генплана планируют провести до конца июля