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Участки на хуторе Кислино Курского района, которые находятся в буферной зоне заповедника, узаконят

Общественные обсуждения генплана планируют провести до конца июля

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Участки на хуторе Кислино Курского района, которые, как и в случае с Кукуевкой находятся в буферной зоне Центрально-Черноземного заповедника имени В.В. Алехина, узаконят. В мае в Генеральный план Рышковского сельсовета внесли изменения. Проект размещён на официальном сайте муниципального образования.

Как рассказали в комитете архитектуры и градостроительства Курской области, генплан утвердят после процедуры обсуждения и согласования, в том числе с Министерством природных ресурсов. Документы от местных жителей будут рассматривать на научно-техническом совете заповедника.

Общественные обсуждения генплана планируют провести до конца июля. 

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