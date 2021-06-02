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Самозанятым курянам рассказали, как обеспечить себе право на пенсию

В Курской области сейчас зарегистрировано 11 305 самозанятых
Самозанятым курянам рассказали, как обеспечить себе право на пенсию

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Самозанятые, применяющие специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», в отличие от индивидуальных предпринимателей или нотариусов, они не являются застрахованными лицами и не обязаны уплачивать страховые взносы в пенсионный фонд. В Курской области сейчас зарегистрировано 11 305 самозанятых. 

Взносы в ПФР они могут платить самостоятельно и, соответственно, формировать свои пенсионные права. Чтобы получить год страхового стажа, необходимо состоять на учёте в пенсионном фонде в течение года и заплатить страховые взносы в фиксированном размере не позднее 31 декабря. В 2021 году это 32 448 рублей. В случае уплаты меньшей суммы в стаж засчитают период, пропорциональный уплате.

Заявление можно подать в электронном виде через «Личный кабинет» на официальном сайте ПФР, в мобильном приложении «Мой налог» либо в управлении Пенфонда по месту жительства.
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