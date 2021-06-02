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Со свиноводческого предприятия в Курской области сняли карантин по АЧС

Специалисты отобрали и исследовали порядка 38 тысяч материалов от домашних свиней и 125 проб от диких кабанов. Все результаты отрицательные.
Со свиноводческого предприятия в Курской области сняли карантин по АЧС

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Вирус африканской чумы свиней там обнаружили в ноябре прошлого года. Областная администрация оказала помощь предприятию по утилизации животных и дезинфекции помещений, которую осуществляли в несколько этапов. Были проведены все необходимые карантинные мероприятия по недопущению распространения АЧС на территории области.

Отмечается, что специалисты областной ветеринарной службы отобрали и исследовали порядка 38 тысяч материалов от домашних свиней и 125 проб от диких кабанов на обнаружение генома АЧС. Все результаты отрицательные.
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