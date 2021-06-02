В Курске на улице Ленина установят 11 страусов и клумбы с искусственным газоном

А на Театральной площади появится цветочный павлин высотой 5 метров и 10 в ширину

В Курске на улице Ленина скоро обустроят 8 клумб, на которых не будет цветов. Там собираются сделать искусственный газон и мраморный щебень. Еще главную улицу города украсят 11 двухметровых страусов. Их установят от Театральной площади до улицы Садовой. Вот страусов украсят живыми ампельными петуниями. Эти же цветы станут основой еще семи инсталляций в центре города. А на самой Театральной площади появится цветочный павлин высотой 5 метров и 10 в ширину.