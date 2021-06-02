Лента новостей / В регионе Сегодня, 18:04 3 июня в Курской области прогнозируют до +22°С Однако будет сильный ветер - до 17 м/с Читайте также Завтра в Курской области обещают до 26°С тепла Сильные дожди с грозами прогнозируют в Курской области на выходных В четверг, 3 июня в Курской области, по прогнозам синоптиков, потеплеет до +20-22°С. Этой ночью температура воздуха составит от 7°С до 12ºС тепла. В течение дня ожидается переменная облачность, без осадков. При этом будет достаточно ветрено. Порывы ветра местами будут достигать 17 м/с. +0 -0