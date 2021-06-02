3 июня в Курской области прогнозируют до +22°С

Однако будет сильный ветер - до 17 м/с

В четверг, 3 июня в Курской области, по прогнозам синоптиков, потеплеет до +20-22°С. Этой ночью температура воздуха составит от 7°С до 12ºС тепла.В течение дня ожидается переменная облачность, без осадков. При этом будет достаточно ветрено. Порывы ветра местами будут достигать 17 м/с.