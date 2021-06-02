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3 июня в Курской области прогнозируют до +22°С

Однако будет сильный ветер - до 17 м/с
3 июня в Курской области прогнозируют до +22°С

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В четверг, 3 июня в Курской области, по прогнозам синоптиков, потеплеет до +20-22°С. Этой ночью температура воздуха составит от 7°С до 12ºС тепла.  

В течение дня ожидается переменная облачность, без осадков. При этом будет достаточно ветрено. Порывы ветра местами будут достигать 17 м/с.

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