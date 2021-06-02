В селе под Курском из-за домашней кошки ввели карантин по бешенству

В селе Фентисово Золотухинского района болезнь обнаружена у домашней кошки

В селе Фентисово Золотухинского района Курской области введен карантин по бешенству. Опасное заболевание обнаружено у домашней кошки. Болезнь подтверждена исследованиями, проведенными в Курской областной ветеринарной лаборатории.В эпизоотическом очаге – месте содержания больного животного - введены запреты на визиты посторонних лиц, кроме сотрудников ветслужбы. Ввоз и вывоз животных запрещен. Под запретом проведение сельскохозяйственных ярмарок, выставок, связанных с перемещением и скоплением животных.Разработан план мероприятий по ликвидации эпизоотического очага и предотвращению распространения заболевания.Отмечается, что это первый случай регистрации бешенства у животных в Курской области в этом году. Вакцинация против этого заболевания проводится ежегодно. Это единственная профилактическая мера борьбы с неизлечимым заболеванием. В общей сложности с начала года в Курской области вакцинировано порядка 97 тысяч сельскохозяйственных животных и около 58 тысяч собак и кошек.