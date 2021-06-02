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В Курске задержали девушку, сорвавшую тюльпаны с клумбы

Фото произошедшего очевидцы разместили в социальных сетях с требованием к полицейским заняться поиском хулиганки
В Курске задержали девушку, сорвавшую тюльпаны с клумбы

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Пользователей соцсетей возмутил бестактный поступок девушки, которая на днях оборвала тюльпаны с клумбы на проспекте Плевицкой. Фото произошедшего очевидцы разместили в социальных сетях с требованием к полицейским заняться поиском хулиганки. Её личность установили быстро, сообщает телеканал ТАКТ.

Сергей Ружицкий, старший инспектор Группы по связям по СМИ УМВД России по г. Курску: «В ходе проведения проверки, в первую очередь, была установлена личность владельца машины. Он оказался знакомым героини фотографии. Выяснилось, что идея сорвать цветы ему не принадлежала. Девушке захотелось получить букет, и она решила сделать это, не тратя денег».

В отделе полиции курянка раскаялась и попросила прощения у жителей города. По окончании проверки действиям девушки будет дана правовая оценка. Отметим, в Курске «цветочное» воровство, к сожалению, не редкость. Год назад растения стали пропадать из розария на Красной площади. Ночью полицейские заметили у Дома Советов прохожую с букетом. Оказалось, 20-летняя курянка в тот день праздновала День рождения и решила сделать себе подарок. Запрещающих табличек рядом с цветами не было, и она даже не подозревала, что делать этого нельзя, поясняла в своё оправдание девушка.

Между тем, в текущем году уже зафиксировано несколько фактов хищения также декоративных кустарников и деревьев. Глава Курска Виктор Карамышев не раз просил курян бережнее относится к родному городу и  уважать труд озеленителей.
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