Курянка забыла сумку в автобусе и лишилась 47 тысяч, дорогого смартфона и ювелирных украшений
Ее сумку забрал другой пассажир
Тогда за дело взялись стражи порядка Сотрудники уголовного розыска установили, что к краже причастен 36-летний житель Октябрьского района. Он вышел через несколько остановок после горожанки, прихватив с собой ее сумку из интереса. К своему удивлению мужчина обнаружил внутри 47 тысяч рублей наличными, дорогостоящий мобильный телефон и несколько ювелирных украшений. Деньги он потратил сразу в развлекательных заведениях, украшения спрятал, чтобы позднее продать. Но сделать этого не успел. Их изъяли полицейские.
Мужчина признан фигурантом уголовного дела по факту кражи. Следствием будет проводиться работа по возмещению ущерба потерпевшей, отметили в городском УМВД.