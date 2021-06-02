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Курянка забыла сумку в автобусе и лишилась 47 тысяч, дорогого смартфона и ювелирных украшений

Ее сумку забрал другой пассажир

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В полицию обратилась 49-летняя курянка, которая, выйдя из автобуса, поняла, что забыла в салоне свою сумку. С собой она несла несколько пакетов и в спешке оставила сумку на сидении. В этот день женщина получила зарплату, поэтому сразу пыталась сама вернуть потерянное. В течение получаса через диспетчера транспортной компании она связалась с водителем, который рассказал, что сумки в салоне уже нет.

Тогда за дело взялись стражи порядка Сотрудники уголовного розыска установили, что к краже причастен 36-летний житель Октябрьского района. Он вышел через несколько остановок после горожанки, прихватив с собой ее сумку из интереса. К своему удивлению мужчина обнаружил внутри 47 тысяч рублей наличными, дорогостоящий мобильный телефон и несколько ювелирных украшений. Деньги он потратил сразу в развлекательных заведениях, украшения спрятал, чтобы позднее продать. Но сделать этого не успел. Их изъяли полицейские. 

Мужчина признан фигурантом уголовного дела по факту кражи. Следствием будет проводиться работа по возмещению ущерба потерпевшей, отметили в городском УМВД.
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