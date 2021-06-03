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9 добровольных народных дружин в Курске пресекли почти 350 правонарушений

Например, народная дружина ЮЗГУ не только патрулирует студенческий городок и дежурит в общежитиях, но и несет службу в составе экипажей ДПС
9 добровольных народных дружин в Курске пресекли почти 350 правонарушений

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Поддерживать правопорядок в Курске полицейским ежедневно помогают дружинники. Сегодня в Курске действует 9 добровольных народных дружин общей численностью порядка 300 человек. Только за прошлый год дружинники пресекли 347 административных правонарушений. С начала года совместно с добровольными народными дружинами проведено 40 мероприятий правоохранительной направленности.

Так, народная дружина ЮЗГУ не только патрулирует студенческий городок и дежурит в общежитиях. С начала года дружинники несли службу в составе экипажей ДПС. Совместно с полицейскими они пресекали административные правонарушения, следили за соблюдением правил дорожного движения и обеспечивали правопорядок на улицах города.

Студенты признались, что приобретенный практический опыт оказался бесценным и в дальнейшем поможет при трудоустройстве. Многие дружинники обучаются на юридическом факультете и планируют связать свою дальнейшую судьбу с правоохранительными органами.
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