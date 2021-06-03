9 добровольных народных дружин в Курске пресекли почти 350 правонарушений
Например, народная дружина ЮЗГУ не только патрулирует студенческий городок и дежурит в общежитиях, но и несет службу в составе экипажей ДПС
Так, народная дружина ЮЗГУ не только патрулирует студенческий городок и дежурит в общежитиях. С начала года дружинники несли службу в составе экипажей ДПС. Совместно с полицейскими они пресекали административные правонарушения, следили за соблюдением правил дорожного движения и обеспечивали правопорядок на улицах города.
Студенты признались, что приобретенный практический опыт оказался бесценным и в дальнейшем поможет при трудоустройстве. Многие дружинники обучаются на юридическом факультете и планируют связать свою дальнейшую судьбу с правоохранительными органами.