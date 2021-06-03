Мощность поликлиники составит 600 человек в смену, 150 из которых – маленькие пациенты

Поликлиника на проспекте Дериглазова в Курске будет принимать и взрослых, и детей. Ход строительства учреждения обсудили замгубернатора Курской области Андрей Белостоцкий и генеральный директор Курского завода КПД Игорь Дериглазов.Мощность поликлиники составит 600 человек в смену, 150 из которых – маленькие пациенты. Всего к нему будет прикреплено не менее 40 тысяч взрослых и 15 тысяч детей. Сейчас они обслуживаются в городской поликлинике №1 и детской поликлинике №5.«Чтобы потоки пациентов в новом медучреждении не пересекались, принято решение здесь пристроить еще один лифт. В дальнейшем будет смонтировано модульное помещение для рентген-оборудования, организовано помещение для службы скорой медицинской помощи. Здесь будет и комната физиотерапии, два стоматологических кабинета, игровые для детей», - рассказал Андрей Белостоцкий.Работы на объекте возобновят к осени. Уже готов фасад здания, кровля, подведены все коммуникации, почти завершено благоустройство территории. Особое внимание замгубернатора попросил обратить на организацию достаточного количества парковочных мест.Поликлиника станет филиалом первой городской. Кадры уже подбирают совместно с КГМУ.