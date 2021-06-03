Первый в России частный трамвай уже стал полноценной частью общественного транспорта Санкт-Петербурга

В Курске может появиться частный трамвай «Чижик», как в Санкт-Петербурге. Такую возможность губернатор обсудил с руководством «Транспортной концессионной компании», которая реализует проект в Северной столице по схеме государственно-частного партнерства. Для принятия конкретных решений инвестор проведет финансовые расчеты и подготовит правовую модель исполнения проекта.





Вот как это было в Петербурге. Полтора года назад инвестор провел реконструкцию трамвайных путей в одном из районов, обновил подвижной состав, построил депо и создал инфраструктуру для автоматизированной системы. Модернизация электротранспорта позволила в 2 раза сократить время в пути и ожидания трамвая. Сейчас «Чижик» является полноценной частью общественного транспорта Петербурга.