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В Курске может появиться частный трамвай «Чижик»

Первый в России частный трамвай уже стал полноценной частью общественного транспорта Санкт-Петербурга

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В Курске может появиться частный трамвай «Чижик», как в Санкт-Петербурге. Такую возможность губернатор обсудил с руководством «Транспортной концессионной компании», которая реализует проект в Северной столице по схеме государственно-частного партнерства. Для принятия конкретных решений инвестор проведет финансовые расчеты и подготовит правовую модель исполнения проекта.

Вот как это было в Петербурге. Полтора года назад инвестор провел реконструкцию трамвайных путей в одном из районов, обновил подвижной состав, построил депо и создал инфраструктуру для автоматизированной системы. Модернизация электротранспорта позволила в 2 раза сократить время в пути и ожидания трамвая. Сейчас «Чижик» является полноценной частью общественного транспорта Петербурга.
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