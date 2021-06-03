Тинькофф встал на защиту абонентов от телефонного спама и мошенников

сообщают «Ведомости».Голосовой ассистент от Банка Тинькофф Олег получил новый расширенный функционал, направленный на борьбу с телефонным спамом и мошенниками,
Как рассказал сотрудник компании Станислав Близнюк, на такой апгрейд создатели Олега пошли из-за того, что в последнее время в России катастрофически усилилась активность спамеров и злоумышленников. И если первые просто доставляют определенный дискомфорт абонентам, то от действия вторых серьезно страдают десятки людей по всей стране. По данным компании с мошенниками и спамерами в нашей стране сталкивались 90% абонентов сотовой связи.
Компания Тинькофф, являясь социально ориентированным бизнесом, решила интегрировать функционал антиспам и антимошенник в работу своего ассистента «Олег», а так же дать возможность воспользоваться ассистентом всем желающим. Разработчики намеренно не стали оставлять Олега в рамках экосистемы Тинькофф. Подключиться к нему может любой абонент, при том совершенно бесплатно. В редких случаях может потребоваться оплата переадресации входящих звонков, но это уже зависит от конкретного оператора и тарифного плана абонента, а не от компании Тинькофф.
Подключить Олега к своему телефону можно уже сегодня. Клиентам компании это будет сделать немного удобнее. В любой версии мобильного приложения Тинькофф нужно открыть чат с Олегом и написать в нем слово «Секретарь», после этого будет представлена легкая к выполнению инструкция. Для тех, кто не является клиентом компании Тинькофф, процедура подключения мобильного секретаря «Олег» так же выглядит весьма просто. Достаточно во ВКонтакте или Телеграмм воспользоваться услугами бота @OlegOtvetBot.
Возможности, касающиеся функций обеспечения безопасности будут совершенно одинаковыми для клиентов и для не клиентов компании Тинькофф. Разница останется только в степени автоматизации использования приложения.
На сегодняшний день Олег уже может принимать входящие звонки, и если они исходят не от одного из контактов абонента, анализировать их на признаки спама или мошенничества. Если Олег распознает мошенников, то он совсем не против их серьезно потроллить, при этом он предоставит абонентам расшифровку разговора в текстовом или аудио формате. Также Олег обучен поддерживать разговор с собеседником: он может рассказать шутку, если его об этом попросят или дать совет, как защититься от мошенников. Технология постоянно совершенствуется и развивается. В скором времени Олег сможет автоматически забирать на себя звонки спамеров и мошенников, отвечать определенными фразами для избранных контактов абонента, для абонентов Тинькофф Мобайла — распознавать в режиме реального времени нежелательные звонки и автоматически переводить их на себя, Олег научится еще больше шутить и импровизировать и получит новые сценарии разговоров - над ними работает сейчас специальная сценарная группа из числа известных артистов КВН, робот сможет показывать что звонит доставка или курьер - например, на основе предыдущих транзакций пользователя и с большей вероятностью угадывать доставку по заказам, перезвонить по пропущенному номеру, в Скринколле - текст, который подстраивается под то, что говорит собеседник. Например, оцените от 1 до 10 - Олег будет на экране смартфона кнопки для оценки, возможность кастомизации для каждого контакта из телефонной книги.
Чем больший опыт общения и взаимодействия с разными телефонными номерами будет получать Олег, тем более качественно он сможет защитить абонента от нападок телефонных мошенников и спамеров.
Тинькофф встал на защиту абонентов от телефонного спама и мошенников
На такой апгрейд создатели Олега пошли из-за того, что в последнее время в России катастрофически усилилась активность спамеров и злоумышленников.