Лента новостей / В регионе Сегодня, 11:46 64 новых случая коронавируса выявлено в Курской области за день 28 из них - в Курске Читайте также 63 новых случая коронавируса выявлено в Курской области за день 63 новых случая коронавируса выявлено в Курской области за день 64 новых случая коронавируса выявлено в Курской области за минувший день. 28 из них - в Курске. От ковидной пневмонии умерли еще три пациента, все они пожилые.Более 118 тысяч курян уже сделали прививки от COVID-19. В целом по России за сутки подтверждено почти 9 тысяч новых диагнозов. +0 -0