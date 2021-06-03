64 новых случая коронавируса выявлено в Курской области за день

28 из них - в Курске

64 новых случая коронавируса выявлено в Курской области за минувший день. 28 из них - в Курске. От ковидной пневмонии умерли еще три пациента, все они пожилые.Более 118 тысяч курян уже сделали прививки от COVID-19.В целом по России за сутки подтверждено почти 9 тысяч новых диагнозов.