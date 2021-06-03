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Лента новостей / В регионе

64 новых случая коронавируса выявлено в Курской области за день

28 из них - в Курске

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64 новых случая коронавируса выявлено в Курской области за минувший день. 28 из них - в Курске. От ковидной пневмонии умерли еще три пациента, все они пожилые.

Более 118 тысяч курян уже сделали прививки от COVID-19. 

В целом по России за сутки подтверждено почти 9 тысяч новых диагнозов.
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